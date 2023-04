De Lie motivé avant Paris-Roubaix : " Il faut être fort, c’est une certitude, mais on a déjà vu beaucoup de surprises"

Arnaud De Lie va découvrir Paris-Roubaix ce dimanche. Le coureur de la Lotto-Dstny était présent lors de la présentation des coureurs ce samedi. Le Belge était impressionné par l’organisation, au micro de Jérôme Helguers : "On voit que c’est une très grosse organisation. On arrive déjà à la présentation le jour avant. J’avais déjà connu ça à Sanremo. Très impatient de découvrir mon premier Paris-Roubaix. On voit que c’est une course complètement différente des autres. J’aime bien ça et j’espère que tout se passera bien pendant mon premier Paris-Roubaix".

L’Enfer du Nord, une course spéciale qui peut convenir à De Lie : "Ce sont vraiment des conditions que j’aime bien. Que ce soit sec ou boueux, on voit que c’est à chaque fois au mental que ça se joue. Je suis prêt mentalement à combattre les pavés".

Le Wallon croit donc en ses chances, car pour triompher sur le Vélodrome de Roubaix, il ne faut pas toujours avoir les meilleures jambes : "Je pense qu’il ne faut pas forcément être le plus fort ou le grand favori pour gagner Paris-Roubaix. Il faut être fort, c’est une certitude, mais on a déjà vu beaucoup de surprises. J’arrive ici avec beaucoup d’impatience de découvrir premièrement et ensuite s’il y a possibilité de passer entre la malchance et être là au bon moment, pourquoi pas être là et saisir un bon résultat".

De Lie débarque sans se mettre de pression, en ne se donnant pas d’objectif de place à atteindre : "Je pense que ça ne sert à rien. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Il faut être là au bon moment je pense et si tout se passe bien, il peut y avoir un très gros résultat. Et peut-être que ce sera un abandon. Mais voilà, je viens avec la motivation de juste découvrir le pavé".

Et pour le Belge, pas question de se prendre la tête sur le matériel et le dispositif de changement de pression des pneus qui sera utilisé par les équipes Jumbo et DSM : "Pour moi, pour l’instant le vélo c’est que pousser sur les pédales. Si ça peut aider, ça peut aider mais on verra les résultats des Jumbo et des DSM après la course".