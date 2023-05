De Lie emmené à l’hôpital après une chute dans le sprint de la 1e étape des 4 Jours de Dunkerque, Kooij s’impose

Si les chutes et les abandons ont émaillé la 10e étape du Giro ce mardi, les 4 Jours de Dunkerque ont également été le théâtre d’une grosse chute. Un accrochage lors du sprint final a envoyé plusieurs coureurs au tapis, dont Arnaud De Lie qui a chuté lourdement et n’a pas passé la ligne a indiqué son équipe Lotto Dstny sur Twitter. Le coureur souffre du dos et de l’épaule et a été emmené à l’hôpital pour des examens supplémentaires.

La course ne réussit décidément pas au Belge qui était déjà lourdement tombé sur la première étape des 4 Jours de Dunkerque l’année dernière et avait dû abandonner. C’était également la première fois qu’il partageait le peloton avec son frère Axel De Lie, également aligné par l’équipe Lotto Dstny.

Le sprint, influencé par la chute, a finalement souri à Olav Kooij qui s’est imposé devant Max Walscheid et Paul Penhoët.