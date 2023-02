De Lie au départ du Nieuwsblad : "C’est la fête du vélo ici, ça donne des frissons"

Arnaud De Lie est sans doute le coureur le plus attendu ce samedi au départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison cycliste en Belgique. Le jeune leader de l’équipe Lotto Dstny, 20 ans, a pu tester sa popularité samedi matin dans le vélodrome de Gand lors de la présentation des équipes.

"C’était très spécial, c’est sympa de venir ici et de voir qu’on est reconnu. L’ambiance est incroyable. On voit que c’est la fête du vélo ici. Ça donne des frissons et ça motive", a réagi De Lie au micro de Jérôme Helguers juste avant le départ de la course.

Doté d’une pointe de vitesse redoutable, De Lie espère logiquement faire valoir ses qualités au sprint cet après-midi. "On annonce du vent de face après le Bosberg, ça peut avantager l’arrivée d’un groupe plus conséquent. On a de bonnes cartes à jouer avec Victor, moi et les autres coureurs de l’équipe. Je suis très motivé", a lâché De Lie avant de se diriger vers la ligne de départ.