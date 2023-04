De Lessines à Colina au Chili, les pénitents ont célébré le Vendredi saint partout dans le monde

Vendredi, sur tous les continents, les chrétiens ont célébré le Vendredi saint. Cette commémoration religieuse marque le jour de la crucifixion et de la mort du Christ. Au Chili, en Indonésie et chez nous à Lessines, de fervents croyants ont rejoué les dernières heures du Christ à travers des marches et des processions.

A Colina, au centre du Chili, la procession est suivie par des centaines de fidèles jusqu’à la montée sur la Croix. En Indonésie, les commémorations du Vendredi saint se déroulent principalement sur l’eau. Sur une pirogue, une statue sacrée de Jésus est escortée par des centaines de petites et grandes embarcations. Un peu plus tôt, 7000 personnes ont assisté à une procession avant sa mise à l’eau.

Plus près de chez nous, en Espagne, la ferveur était tout aussi grande. Des pénitents en tunique violette défilent dans les rues de la vieille ville de Murcia. La procession des Salzillos est l’une des plus connues du pays.

Chez nous enfin, à Lessines, les pénitents ont accompagné le Christ jusqu’à son tombeau, avec une adaptation majeure cette année : "la grande nouveauté, c’est qu’on a changé le sépulcre, le tombeau de place afin que les gens puissent mieux voir cette mise au tombeau, c’est quand même le moment le plus important". La procession de Lessines existe depuis plusieurs siècles.