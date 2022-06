De Lady Gaga à Shutter Island : comment la pop culture traite la santé mentale

Les troubles psychiatriques fascinent depuis longtemps la pop culture. Que traduit réellement leur relecture par les stars, les séries et les films ? C'est l'objet de l'analyse du psychiatre Jean-Victor Blanc dans Pop & Psy, invité d'Entrez sans frapper.

Entre les confidences de Mariah Carey, Lady Gaga ou Kanye West sur leurs problèmes mentaux et le traitement qui lui est réservé dans des films comme Happiness Therapy, Shutter Island ou Requiem for A Dream, la santé mentale s'est introduite dans le cerveau de la pop culture.

Sa représentation a parfois été biaisée, comme l'hospitalisation sous contrainte mise en lumière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 1975, qui ne concerne en réalité que 5% des aliénés en France. Mais elle a aussi apporté des réponses plus authentiques ces dernières années observe Jean-Victor Blanc, psychiatre et enseignant à la Sorbonne : "Aujourd'hui, on a des représentations qui sont plus documentées, qui prennent plus l'avis des personnes concernées voire qui émergent directement de ces personnes. Ce qui en fait de très bons supports pour parler et briser les tabous autour de la santé mentale (NDLR : à l'image de la série 13 reasons why)".