De la voile et du jet ski sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure !

Camille Delhaye a testé une autre activité nautique : le jet ski. Cela peut paraître simple mais il faut du doigté pour manœuvrer en douceur l’engin. Avec les conseils avisés du moniteur et un peu de pratique, la balade devient enchanteresse car les méandres du Lac de l’Eau d’Heure permettent un dépaysement total. On est transporté ailleurs, une inspiration bucolique entre les fjords norvégiens et l’Irlande. Le club propose des initiations mais aussi la location de jet ski pour les plus aguerris.

Pour toutes informations : https ://o2r.online/