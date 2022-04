De la vigne à la mode, le raisin s'impose comme une alternative durable au cuir

Après la pomme, le champignon et même la toile d'araignée, place à une nouvelle alternative durable, éthique et végane aux textiles traditionnels : le raisin. Sachez qu'il contribuera à accessoiriser vos tenues, des plus casual aux plus sophistiquées.

Les sacs et les chaussures en cuir de raisin, plus éthiques et moins néfastes pour l'environnement, ne sont plus une utopie.