De la vie sur Mars ? La Nasa vient de découvrir de la matière organique sur la planète rouge

Cependant, on ne connaît pas encore l’origine de ces molécules, elles peuvent avoir d’autres explications que la vie sur Mars : les interactions entre l’eau et la roche, ou encore les dépôts de poussière ou de météores. Comme ils l’écrivent dans leurs recherches : "La présence et la distribution de matière organique préservée à la surface de Mars peuvent fournir des informations clés sur le cycle du carbone martien et le potentiel de la planète à accueillir la vie tout au long de son histoire. Nos découvertes suggèrent qu’il pourrait y avoir une diversité de molécules aromatiques répandues sur la surface martienne, et ces matériaux persistent malgré l’exposition aux conditions de surface. Ces molécules organiques potentielles se trouvent en grande partie dans les minéraux liés aux processus aqueux, ce qui indique que ces processus peuvent avoir joué un rôle clé dans la synthèse, le transport ou la conservation organiques."

La question que tous se posent pourrait avoir une réponse assez "rapidement" puisque des échantillons vont être renvoyés sur Terre pour analyse en laboratoire.