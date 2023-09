De la vie sur Europe, l’une des lunes de Jupiter ? C’est possible

La découverte qui fait frémir tous les chercheurs de formes de vie dans l’espace et de planètes habitables dans l’univers, c’est la présence de carbone à la surface de l’une des lunes de Jupiter baptisée Europe.

Une découverte qui a été possible grâce à un spectromètre du télescope spatial James Webb de la Nasa/ESA/CSA. C’est le plus puissant des télescopes jamais construits et il a été lancé dans l’espace en 2021. C’est lui qui a permis d’identifier du dioxyde de carbone dans une région de la surface glacée d’une des lunes de Jupiter : Europe.

" C’est intéressant parce que dans tout le système de Jupiter il y a des lunes de glace et sous la glace, il y a un océan et sous l’océan une couche solide qui recouvre un noyau incandescent, détaille Véronique Dehant, planétologue à l’UCL.. Lorsqu’on pénètre l’une de ces lunes, plus on descend, plus la température augmente et plus on a de l’eau liquide qui est l’une des conditions essentielles pour qu’il y ait de la vie."

Carbone = nutriments = vie potentielle

Il y a donc de l’eau mais cela, on le savait déjà par de précédentes observations. Mais cette eau contient-elle des nutriments, autre condition à l’existence de formes de vie ? La découverte réalisée par les astronomes grâce au télescope James Webb, répond à cette question. Pour avoir de la vie, telle qu’on la connaît, il faut donc trois ingrédients. :

" Il faut aussi de l’énergie ! On en a ! Il y a la force des marées, l’attraction de Jupiter, le soleil… Il faut de l’eau liquide ! On en a aussi puisqu’il y a cet océan souterrain caché sous la surface. Et puis, il faut des nutriments, poursuit Véronique Dehant. Et c’est justement la présence de carbone qui indique qu’il y a des nutriments dans l’océan et donc potentiellement de la vie ! On ne sait pas sous quelle forme mais on s’attend à ce que ce soit une vie primitive. Ce qu’on appelle des animaux extrêmophiles, c’est-à-dire des animaux unicellulaires".

Un monde habitable ?

L’intérêt de ces recherches et de cette découverte, c’est de voir si Europe est habitable. Pas pour les humains car la température à la surface y est de moins 180 degrés mais pour d’autres formes de vie.

Plusieurs missions sont en cours : le programme Europa Clipper de la Nasa, mais aussi le programme Juice de l’Agence spatiale Européenne, l’ESA, qui a été lancé en avril dernier. Juice fera des observations détaillées de la planète gazeuse géante et de ses trois grandes lunes océaniques – Ganymède, Callisto et Europe – avec une série d’instruments de télédétection, géophysiques et sur le sol même de ces astres. La mission explorera en profondeur l’environnement complexe de Jupiter et de ses lunes. Les premières observations sont attendues vers 2031.

Dans ce domaine, la patience est de mise : Jupiter se situe à 600 millions de km de la Terre !