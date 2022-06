De la tristesse à la joie… en 24 heures : la semaine complètement folle de Bruno Armirail

Sauf que 24 heures plus tard, Armirail s’est présenté, le couteau entre les dents, sur la ligne du départ des championnats de France de chrono. Peut-être galvanisé par sa non-sélection, il s’est surmené pour finalement franchir la ligne avec le meilleur chrono et s’offrir un prestigieux titre de champion de France du contre-la-montre, un an à peine après sa 2e place (et sa 3e en 2020).

En larmes après l’arrivée, il a évidemment été interrogé sur son état d’esprit après cette semaine rocambolesque. Sans surprise, la médaille d’or n’est venu qu’atténuer légèrement la déception perçue quelques heures plus tôt : "J’apprécie ce moment mais la déception est toujours là…" confiait-il.

La preuve, s’il en fallait une de plus, qu’en sport, tout peut parfois aller très vite.