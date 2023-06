De la Transmission familiale chez les Maisky

Maximilian, 18 ans et pianiste face au tout début de sa vie musicale et son père le violoncelliste Mischa Maisky.

Est-il encore nécessaire de présenter Mischa Maisky, … Violoncelliste israélien, d’origine lettone et belge d’adoption, mais surtout, musicien du monde… Il a joué sur les plus grandes scènes, avec les chefs les plus renommés et les plus fiers orchestres… Ses partenaires en musique de chambre ne sont autres que Martha Argerich, une amie, au sens le plus noble du terme, le regretté Radu Lupu, et nombre des chambristes réputés.

En juin 2021 une série complète de ses interprétations est éditée chez DG, en… 40 cd.

Aujourd’hui la septantaine épanouie, Mischa Maisky est en concert en Israel et c’est par téléphone qu’il sera à nos micros… Il a accepté malgré tout d’être avec nous dans Transmission, pour assumer le plus beau de ses rôles : celui de père, artiste inspirant de Maximilan Maisky.

Troisième de ses enfants à embrasser la carrière musicale, Maximilian, à 18 ans, se souvient d’avoir suivi son papa sur les scènes du monde entier. Sa maman, violoncelliste italienne osait l’emmener partout pour rester en famille. Visiblement, le petit Maximilian était plutôt enfant sage. Ses vacances ? Le festival de Verbier et tous ses participants renommés. Sa liste musicale nous fera donc entendre, outre Mischa Maisky et Martha Argerich, les plus grands…

Maximilian fait partie de la première génération de musiciens à avoir suivi quasi toute leur scolarité classique ET musicale à l’école Musica Mundi à Waterloo.

Créée par Hagit et Leonid Kerbel, cette école veut permettre aux jeunes musiciens de grandir, d’évoluer, en travaillant les matières scolaires et leur instrument : leçons, concerts en public, travail, rencontres de musiciens aux destinées internationales, voyages… Il termine ses examens et son diplôme de sortie et se prépare au futur…

Maximilian et Mischa Maisky participeront tous les deux au concert des 25 ans de Musica Mundi Festival et des 5 ans de l’Ecole, ce 19 juin à Bozar.