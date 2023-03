De la tomate pour remplacer le bisphénol A dans les boîtes de conserve.

Son utilisation a finalement été interdite en 2010 dans la fabrication de biberons, puis en 2015 pour les contenants alimentaires. Dans l'une de ses récentes émissions intitulée "Infertilité : allons-nous pouvoir continuer de faire des enfants ?", le podcast de L'Heure du monde indiquait que "95% de la population occidentale est exposée au BPA via les contenants alimentaires". Le journal indiquait par la même occasion que compte tenu de son interdiction, les industriels l'avaient remplacé par d'autres bisphénols, notamment le S et F, pouvant être "plus efficaces et donc délétères".

On comprend donc toute l'importance des recherches d'un groupe de scientifiques des universités de Séville, Malaga en Espagne et de Gênes en Italie, qui ont trouvé un moyen de remplacer le revêtement à l'intérieur des conserves, contenant potentiellement du bisphénol A, par une autre matière composée de déchets de tomates.