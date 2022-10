De la soupe sur un Van Gogh, de la purée sur un Monet : pourquoi cibler l’art pour défendre le climat ?

La question des effets de ce geste interpelle également Bernard Feltz.

"Il faut se demander qui peut être choqué par ces gestes. Le fait de ne pas avoir endommagé les toiles est tout à leur honneur et prouve que ces activistes sont dans une logique communicationnelle qui est celle de la provocation. Le fait que les toiles n’aient pas été abîmées prouve qu’il n’y avait pas l’intention de nuire et que, finalement, ils ne voulaient pas totalement opposer art et nature, explique-t-il. Leur geste est symboliquement violent et prouve à la fois leur colère et l’importance qu’ils attribuent à la cause écologique."

Pourtant, pour le philosophe, si la colère qu’ils éprouvent est saine, le moyen de l’exprimer risque d’être contre-productif : "Et pourtant, avec un registre aussi transgressif, on risque de ne pas obtenir l’effet escompté : il ne suffit pas de faire parler de soi pour qu’une question avance. Le geste paraît quelque part maladroit, dans la mesure où il n’y a pas de lien, sur le fond, entre l’écologie et l’œuvre d’art."