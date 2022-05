De la Soul Belge : Selah Sue, le troisième album

Avec un premier album fracassant en 2011, la chanteuse belge joue partout en Europe et fait une tournée aux États-Unis. Après une pause carrière de 7 ans elle revient en force avec un nouvel album : ''Persona''.

Un grain de voix rauque n’ayant rien à envier aux plus grandes stars de la soul, un réel talent de composition, des yeux de chats, une coiffure à nul autre pareil, une énergie redoutable sur scène, Selah Sue est une artiste à qui tout semble réussir. Pourtant la chanteuse souffre de dépression depuis l’adolescence. Plus les critiques à son égard sont élogieuses, plus elle remporte de prix et plus ses fans sont nombreux, moins elle est sereine. " Plus j’ai du succès, moins je me sens sûre de moi."