De la soul au rap, Leon Michels ouvre les portes de la gloire

Producteur de Mary J. Blige, de Kali Uchis ou Norah Jones, musicien de studio pour Lizzo, Freddie Gibbs, Lana Del Rey ou Action Bronson, parfois sur scène avec le Wu-Tang Clan ou The Black Keys, Leon Michels vit dans l’ombre des plus grands succès mondiaux. Et lorsqu’on lui demande avec qui il aimerait encore jouer, il attrape la balle au bond et la botte en touche : "C'est une bonne question… Mais d’expérience, je sais que ma réponse ne sera pas juste. Parfois, on rêve de travailler avec une personne parce qu’on la respecte et qu’on l’aime. Mais le courant ne passe pas… Il y a des artistes que j’admire, come Frank Ocean ou Kendrick Lamar. Je trouve qu’ils sont tellement bons, qu’ils n’ont même pas besoin de moi." Modeste, Leon Michels gère aujourd’hui un nouveau label (Big Crown), un groupe (El Michels Affair), un studio d’enregistrement et un duo en compagnie de Black Thought. "Je dors très peu, ma vie est un incroyable bordel", explique-t-il. "Je suis constamment surmené et stressé. Pour trouver mon équilibre, j’organise mon temps de travail : de février à juin, par exemple, je bosse comme un acharné. Puis, de juillet à septembre, je ne fais strictement rien. Je passe du temps avec ma famille, je me détends avec mes trois enfants..."