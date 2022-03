De la seconde guerre mondiale à nos jours, comment a évolué la position militaire du Japon sur la scène internationale ?

Les Japonais ont ainsi progressivement mis en place une politique de défense durant la guerre froide. Les contraintes imposées par la Constitution sont toutefois restées particulièrement strictes.

Le traité de 1951 est ensuite remplacé par le Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon, signé le 19 janvier 1960. Le traité de 1951 ne prévoyait que le maintien des troupes et des bases américaines au Japon. Le rapport de force était clairement en faveur des États-Unis, et le Japon était relégué au rang d’allié coopératif. Ce nouveau traité est ainsi plus équilibré en termes de rapport de force et introduit une notion de réciprocité. Les bases américaines sont conservées, mais le gouvernement américain se doit de consulter le Japon pour pouvoir les utiliser ou pour introduire des armes nucléaires sur le territoire japonais.

"À partir de 1954, le japon va se doter aussi d’une force de défense, raconte Andreas Thele. "Avec la constitution d’une force aérienne, terrestre et aussi navale, qui va aussi permettre au japon d’obtenir un certain nombre d’avions et de moyens d’assurer une autodéfense, mais c’est plutôt symbolique et considéré comme appartenant plutôt aux défenses de sécurité de l’intérieur, de la police…"