De la production de fromages et de fraises à la vente au marché: on a testé le circuit court

Au programme de la journée: d'abord, nourrir les agneaux au biberon. Ensuite, la traite de 70 brebis. Pour quelle raison choisir le lait de brebis ? "C'est le lait le plus riche en protéines, en matière grasse, surtout en omega 3. Même s'il est le plus gras, il est le plus digeste. C'est pour ça que les gens qui ont du mal à digérer le lait choisissent le lait de brebis.", assure Valentine Givron, éleveuse à la fromagerie Les Bel'gères Bergerie-Fromagerie.

Et puis, stage de fabrication de fromage au lait cru. Pourquoi lait cru ? C'est "ce qui permet de garder toutes les bonnes bactéries du lait, ce qui est excellent pour le transit intestinal, le métabolisme", précise Valentine. Ses fromages ont ainsi un goût plus prononcé que les fromages pasteurisés qui se ressemblent plus. Côté production: "En brebis, il faut environ six litres de lait pour fabriquer un kilo de fromage tête pressée. Comme c'est un lait très gras, c'est un lait très fromageable, comme on dit. On a un meilleur rendement par rapport à du lait de vache ou du lait de chèvre."