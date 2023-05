De la prison à la renaissance artistique : Halim Ali Flowers, un Américain à Paris

Adolescent condamné à tort à la prison à vie, l’artiste Halim Ali Flowers, qui a collaboré à un documentaire de Kim Kardashian sur le système carcéral américain, expose ses toiles à Paris et raconte à l’AFP sa renaissance par l’art.

"Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas la fête, la seule chose que je fais, c’est de l’art, c’est ma drogue, c’est ma vie", déclare ce quadra américain, autodidacte, issu des ghettos noirs de Washington.

Une quinzaine de ses toiles sont exposées jusqu’à dimanche à la galerie Champop, dans le centre de Paris. Colorées et pleines de symboles, elles mettent en lumière les marginaux, détenus, sans-abri ou personnes souffrant de maladies mentales et s’inspirent de celles de Basquiat, à l’origine de sa passion pour la peinture.

"Je dessine tous les jours parce que je n’ai commencé à peindre qu’en mars 2020, en plein confinement", ajoute l’artiste au regard lumineux, assis devant le dessin qu’il vient de réaliser au pastel gras noir, façon graff, sur fond blanc dans le studio photo de l’AFP.

Un hommage à Matisse et à tous les "fauves" passés et à venir "qui auront leur place demain dans les musées", explique l’artiste, également poète, auteur, rappeur, styliste et conférencier.

La vie n’a pas toujours été tendre pour celui qui a grandi dans les années 80, dans un univers d’extrême violence, ravagé par le crack.

En 1997, à 16 ans, Halim Ali Flowers est arrêté puis condamné à deux peines de prison à perpétuité pour un meurtre qu’il n’a pas commis.