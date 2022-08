De la poussière plus ancienne que le système solaire a été découverte sur l’astéroïde Ryugu

L’équipe a publié dans The Astrophysical Journal Letters l’avancée de leur recherche : l’étude des grains présolaires donne un aperçu de l’environnement d’où le Soleil est né et ils peuvent être suivis à l’aide d’isotopes, des versions légèrement différentes du même élément.

"Cela nous donne une image plus complète des processus de formation de notre système solaire qui peuvent éclairer les modèles et les futures expériences sur les échantillons Hayabusa2, ainsi que sur d’autres météorites."

Jens Barosch, de la Carnegie’s Institution for Science conclut dans un communiqué : "Différents types de grains présolaires proviennent de différents types d’étoiles et de processus stellaires, que nous pouvons identifier à partir de leurs signatures isotopiques. La possibilité d’identifier et d’étudier ces grains en laboratoire peut nous aider à comprendre les phénomènes astrophysiques qui ont façonné notre système solaire, ainsi que d’autres objets cosmiques."

L’étude de cette poussière ne fait que commencer et les scientifiques ont encore beaucoup de travail devant eux avant de nous emmener avec eux dans leurs prochaines découvertes.