De la poussière lunaire récoltée durant la mission Apollo 11 bientôt aux enchères.

Le sac emporté sur la Lune par Neil Armstrong a été vendu chez Sotheby's pour 1,8 million de dollars (environ 1,6 million d'euros) en 2017. Sa rivale, Bonhams, estime que les échantillons de poussière lunaire qu'il contenait peuvent, eux, être adjugés entre 800.000 et 1,2 million de dollars (entre 726.000 et 1,1 million d'euros).

"Tout le monde se remémore les images d'Armstrong faisant ses premiers pas sur la Lune. C'était un moment charnière de l'histoire où les gens du monde entier se sont réjouis de l'une des plus grandes réalisations de l'humanité", a déclaré Adam Stackhouse, spécialiste des beaux livres et manuscrits chez Bonhams, dans un communiqué. "Les humains s'étaient rendus sur la Lune et en avaient ramené un petit morceau sur Terre avec eux."