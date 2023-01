De la poudre de grillons dans la nourriture à l’insu du consommateur : impossible si c’est préemballé, improbable pour le vrac

Il est vrai de dire que l’Union européenne compte sur cette production de protéines dans le cadre de sa stratégie "De la ferme à la table" car c’est une production qui pollue moins que la production de viande, qui demande moins d’eau et émet moins de gaz à effet de serre dans le cas d’une production locale. Il s’agit également d’ingrédients riches en protéines, en fibre, en vitamines et en minéraux et en graisses quand il n’est pas dégraissé. Mais ce n’est pas pour autant que nos autorités européennes veulent nous en faire manger à tout prix et surtout, à notre insu. C’est plutôt vu comme une solution parmi d’autres dans le cadre de la transition écologique.

Ce discours selon lequel nous allons manger des insectes à notre insu, est en fait celui d’un mouvement conspirationniste appelé "The Great Reset" dont l’une des théories est que l’élite mondiale voudrait nous forcer à manger des insectes mais aussi des mauvaises herbes et des eaux usées… bref, d’appauvrir le peuple pendant que les riches de ce monde continuent à manger de délicieux petits plats.

"Les vidéos alarmistes sur les composants soi-disant nocifs de la nourriture et de l’eau potable ont toujours eu du succès sur Internet, mais l’intérêt récent des conspirationnistes pour la consommation d’insectes est frappant", écrivait le magazine flamand Knack déjà en août 2022. "L’aspect le plus important est que les insectes et les vers sont répugnants pour de nombreuses personnes en Occident. En associant toutes sortes d’initiatives et d’individus à une pratique qui suscite le dégoût du public visé, le principal espoir est de récolter de nouvelles âmes pour la théorie du complot au sens large."

Le magazine flamand citait l’entreprise belge Kriket qui recevait des messages menaçants.