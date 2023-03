De la poubelle à la salle de bain : les déchets s'offrent une seconde vie.

Et si les cosmétiques de demain provenaient tout droit de nos poubelles ? Tout comme en mode, les déchets valent désormais de l'or dans l'industrie de la beauté au point que les marques se les arrachent pour les intégrer dans leurs nouvelles formules. L'objectif ? Ne pas recourir à de nouvelles matières premières tout en luttant contre le gaspillage.

L'industrie de la beauté se réinvente pour faire du neuf avec de l'indésirable. Et l'indésirable en question n'est autre que le déchet, celui qui est d'ordinaire enfoui ou brûlé au détriment de l'environnement. Nombreuses sont les marques de cosmétiques qui commencent à lorgner du côté de nos poubelles, et plus particulièrement de celles de l'industrie agroalimentaire, pour concocter les nettoyants, crèmes, sérums et autres démaquillants de demain. Initiative qui vise non seulement à recourir à des ressources déjà existantes mais aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire et les déchets en tous genres qui pullulent aux quatre coins du monde