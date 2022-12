De la pluie, du vent et une douceur record pour le passage à l’an neuf

C’est une importante zone de pluie qui détermine notre temps depuis ce matin, elle a déjà arrosé toutes les régions et va continuer à onduler sur le pays jusqu’en début d’année prochaine. Cet après-midi, elle laissera déjà de 10 à 20 mm d’eau par endroits. Ce temps pluvieux est aussi venteux avec des rafales de 70 km/h voire plus et doux également, en fin de nuit, les températures plus élevées que cet après-midi seront comprises entre 11 et 14 °C.

Pour le jour de la St Sylvestre, la pluie arrosera encore toutes les régions en matinée puis elle va progressivement se retirer vers le nord. De timides éclaircies pourront alors se dessiner mais quelques ondées sont à prévoir encore de la botte du Hainaut à la province de Liège. Pas de répit concernant le vent, il soufflera toujours en rafales de 70 km/h et la douceur va encore s’intensifier avec des maxima compris entre 12 et 17 °C et un très probable record de douceur journalier pour ce 31 décembre.

La nuit du réveillon, les précipitations seront encore au programme et les minimales resteront largement positives avec une variation de 9 à 11 °C.