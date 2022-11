De la pluie, du vent et un peu de soleil ce jeudi : l’automne s’installe

L’après-midi, les averses auront tendance à s’espacer et deviendront moins nombreuses. Cela permettra aux timides éclaircies de se manifester par endroits et de retrouver un temps plus sec sur le centre et le nord du pays. Au fil des heures, le vent va perdre en intensité et deviendra plus faible en fin de journée. Côté température, les maxima varieront entre 8 et 9 °C sur l’Ardenne, 11 °C entre Charleroi et Couvin et jusqu’à 12 °C partout ailleurs.