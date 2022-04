De la neige, oui mais moins que prévu

Au fil des heures, les précipitations se feront de plus en plus faibles et ne concerneront plus que les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse avec encore un léger saupoudrage en plaine. Cet après-midi, les températures vont remonter, les flocons de neige vont donc progressivement se transformer en pluie. Sur le relief, on pourrait avoir 1 à 5 cm et encore quelques cm supplémentaires cette nuit.

Le vent de nord-est souffle ce vendredi avec des pointes de 50 à 70 km/h. Cela va renforcer l’impression de froid et donc, à Bruxelles au lieu de la température maximale prévue de 4 °C, le ressenti sera de -2, -3 °C.