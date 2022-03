De la neige attendue en fin de semaine : l’analyse en détail de Denis Collard

La journée la plus remarquable sera celle de vendredi : beaucoup de neige et beaucoup de vent.

Dès la nuit de jeudi à vendredi, alors que l’air froid sera bien installé chez nous, les températures seront négatives ou nulles, les précipitations se feront sous forme de neige absolument partout.

Le vent va sensiblement se renforcer. Les rafales prévues seront de l’ordre de 60 km/h à 80 km/h. Les conditions de circulation seront difficiles sur tout le territoire. Des congères pourront se former.

Et parce que l’intensité des précipitations sera plus importante à l’ouest et sur le centre du pays, nous pourrions observer une accumulation de 7 cm à Bruxelles et " seulement " 4 cm à Arlon.

Il fera glacial, les maxima seront à peine positifs l’après-midi mais la neige pourrait continuer de tomber pendant la journée par isothermie.