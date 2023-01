De la neige à Oman, mais pas à New York : la météo perd-elle la tête ?

Chez nous, la semaine dernière a été marquée par une offensive neigeuse, la plus importante depuis janvier 2017. Si ce genre d’épisodes se fait de plus en plus rare, ce n’est pas inhabituel en cette saison.

On le sait, la neige est capricieuse ! Elle vient de plus en plus souvent là où ne l’attend pas et se fait désirer dans des zones où elle est censée tomber en abondance durant l’hiver.