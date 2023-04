De la nature, de la couleur et de la récup' dans Une Brique dans le Ventre ce samedi

On prend un peu le soleil pour notre séquence Weekend ! Direction la Thaïlande et plus particulièrement la baie de Kamala dans le sud du pays. Vous y découvrirez de magnifiques constructions en forme de nids qui n’est autre qu’un hôtel. Le Keemala niché dans les collines offrent une expérience luxueuse et insolite aux touristes. La nature environnante est restée intacte pour donner cette impression de jungle et fait entièrement partie des pièces de vie de l’hôtel. Un séjour annoncé d’ores et déjà inoubliable !