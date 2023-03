De la musique soul avec la chanteuse Bettye Swann et le label Money Records

Un label peu connu de Los Angeles : Money Records (et ses déclinaisons Cash, Ball et Hollywood), va faire battre le cœur musical afro-américain de la Californie.

Fondé à l’aube des années 50 par le couple John et Ruth Dolphin, des entrepreneurs noirs de L.A. qui tenaient deux magasins de disques dans le quartier de South Central, appelés Dolphins Of Hollywood. De 1956 à 1957, ils produisent Joe Houston, The Hollywood Flames ou encore Grady Chapman. Au milieu des années 60, encouragée par le présentateur radio Alton "AC" Scott, qui émettait depuis le magasin, et par la quantité de talents locaux, Ruth Dolphin (son mari ayant été tué par balle en 1958) fait revivre le label Money. La couleur rouge orangée du macaron central laisse place à du vert rappelant la couleur du fameux billet de banque. Money poursuit sa route jusqu’en 68, cesse de fonctionner jusqu’en 72, date à laquelle une nouvelle série de pressage est lancée pour deux années supplémentaires. Le clap de fin se fait finalement entendre en 76.