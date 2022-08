De la musique pour fêter la rentrée à l’EDEN de Charleroi

A l’approche de la rentrée et de la grisaille de septembre, le centre culturel de Charleroi éloigne la déprime en musique !

Pour les enfants, une vingtaine de concerts prennent place dans les cours de récré pendant une semaine et donnent un petit air de fête à ce moment particulier. La rentrée scolaire peut-être synonyme d’enthousiasme ou d’appréhension, cette petite scène est un bon moyen " [d’atténuer] le stress de certains et [de célébrer] les retrouvailles pour commencer l’année de la meilleure des façons ! " estime Julie Patte, Echevine de l’Enseignement. En effet, cette initiative s’inscrit dans le Parcours d’Education Culturelle et Artistique qui amène les enfants de la FWB à se frotter dès le plus jeune âge aux différentes disciplines artistiques. Du 29 août au 2 septembre, à Marchienne, à Dampremy, à Gosselies, à Montignies-sur-Sambre, ou encore dans le centre-ville de Charleroi, l’heure de la récré ou le temps de midi se voient transformés en salle de concert.

Le centre culturel de Charleroi n’a pas pour autant oublié les moins jeunes, avec le retour de l’Opening Fièsse qui prendra ses quartiers aux abords du Boulevard Jacques Bertrand le 2 septembre ! Des concerts viendront rythmer cette soirée de retrouvailles, à 18 heures, DJane d’Argh fait vibrer ses platines mélangeant hip-hop et classique. A 19h30, la Brasserie de l’EDEN, accueille le vernissage du triptyque du Amat Gueye, jeune artiste franco-sénégalais qui ornera les murs du lieu. Puis de 20 heures à 22 heures, ce sont les artistes Edouard Van Praet, Nixie et La Dame qui se relaient sur la scène. Une occasion de profiter des dernières soirées d’été par un moment musical autour d’un verre.