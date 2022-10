De la musique classique en plein couloir de l’université

C’est une musique parfois considérée comme réservée aux élites et pourtant, Mozart, Beethoven ou Debussy sont bien des compositeurs à la portée de tous. C’est en tout cas ce que les musiciens de l’orchestre royal de chambre de Wallonie tentent de démontrer. C’est pourquoi cette semaine ils font le tour des universités pour aller à la rencontre d’un public plus jeune et moins habituée aux salles de concert.

Le silence dans les couloirs de la faculté polytechnique de l’UMons et puis tout à coup, le son des violons envahit la cage d’escalier de cette université montoise. Un quatuor de violons et violoncelles a pris possession des lieux et très vite, les étudiants se pressent autour des musiciens. "Je ne m’attendais pas à voir ça de bon matin et ça fait plaisir", explique Hugo. "J’aime écouter de la musique classique. Quand on étudie ça permet aussi de se concentrer".

André, lui, avoue ne pas vraiment en écouter. "On ne va pas forcément dans un théâtre pour écouter des choses comme celles-là donc c’est bien qu’ils viennent à nous parce qu’on n’a pas forcément le réflexe d’aller vers eux".