De la musique au Finger Skate : Yellowstraps était avec nous aux Ardentes

Il avait l'habitude de donner des petits concerts de ukulélé à ses potes sur le temps de midi, il s'est retrouvé sur la scène des Ardentes pour la deuxième fois. Un glow-up dont Yvan, le chanteur de YellowStraps, est fier, et nous aussi!

Quelque part entre new-soul anglo-saxonne, bedroom r&b et influences Jazz, YellowStraps était au micro de Samy & Lou après son passage sur scène et s'est confié sur sa plus belle rencontre musicale, ses attentes pour le futur, l'artiste avec lequel il rêve de collaborer... bref, on va pas tout vous spoiler.

"Émotion", c'est le mot qu'Yvan a choisi pour décrire son dernier album "Tentacle" sorti plus tôt cette année. YellowStraps ne cesse de s’affranchir des codes pour s’imposer bientôt comme l’un des groupes phare de la soul moderne.

Retrouvez l'interview complète sur Auvio !