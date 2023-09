De la montagne à la ville, le nouvel horizon des téléphériques

"On sait bien sûr que les choses bougent" en ville, dit-il et "nous avons évolué avec nos clients" en élargissant notre offre vers les zones urbaines d'abord en Suisse et en Italie puis avec l'Algérie (où le téléphérique convient bien à une topographie accidentée) il y a une quinzaine d'années.

Il a fallu s'adapter : "En montagne, on évolue sur une prairie libre, alors qu'en ville, on multiplie les interfaces, cela implique un peu de travail", détaille Reinhard Fitz. En zone peuplée, la technologie du mono-câble, la plus légère, suffit le plus souvent, en l'absence de vents particulièrement violents.