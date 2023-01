De la monarchie absolue à Salazar, le Portugal, un éden de la dictature

Charles Ier devra gérer la crise due à l’ultimatum britannique, renonçant finalement à l’emprise portugaise sur ce qui correspond, de nos jours, au Zimbabwe et à la Zambie. De son mariage avec la princesse Amélie d’Orléans, fille de Philippe d’Orléans, comte de Paris, trois enfants voient le jour : Louis-Philippe, Marie-Anne et Manuel. C’est au cours de son règne que se développera considérablement le mouvement républicain. Ce sont d’ailleurs deux membres de la " Carbonaria " portugaise, qui assassineront le roi Charles et son héritier, le 1er février 1908, sur la célèbre Praça do Comérçio à Lisbonne.

La reine Amélie sauvera son fils cadet qui accédera au trône sous le nom de Manuel II. Mais la position du jeune souverain se révèle vite intenable. Impossible de résister à la révolution de 1910, qui le force à s’exiler au Royaume-Uni, en passant par Gibraltar. Passionné de bibliographie portugaise, Manuel épousera, en 1913, la princesse Augusta Victoria de Hohenzollern qui ne lui laissera pas de descendance.