De la méditation pour mieux se sentir à l’école

À l’Ecole Marcel Thiry à Mehagne, près de Liège, les élèves se mettent régulièrement dans une bulle. Ils s’asseyent, prennent de grandes respirations et s’installent dans le calme. Autrement dit, ils font de la méditation.

Après une séance, les effets sont là : les élèves sont plus calmes, plus détendus, moins stressés et plus concentrés.

Le secret de la méditation ? Faire une seule chose à la fois et se recentrer sur l’essentiel a un effet positif sur notre cerveau et donc sur notre bien-être.

Pour ceux et celles qui ne sont pas fans de la méditation, d’autres activités permettent de se faire du bien comme faire du sport, jouer à des jeux, lire ou dessiner. A chacun de trouver ce qui le détend !