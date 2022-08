De la Leffe brassée en Russie ? Le groupe AB InBev réagit

AB InBev a réagi ce samedi après-midi suite à la publication de notre article concernant les activités du groupe brassicole en Russie dans le cadre de sa joint-venture avec la brasserie turque Anadolu Efes. "AB InBev Efes est une joint-venture, dans laquelle AB InBev ne détient pas de participation majoritaire, fait savoir le brasseur belge. Des discussions actives se poursuivent entre les parties concernant la vente de la participation sans contrôle d’AB InBev dans la joint-venture AB InBev Efes à son partenaire, le brasseur turc Anadolu Efes."

Et d’ajouter : "La suspension de la licence de vente de certaines marques fait partie des discussions de transaction en cours avec Anadolu Efes. Comme annoncé précédemment, AB InBev renonce également à tout bénéfice financier provenant des opérations de la joint-venture."

Le 5 août dernier, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Russie annonçait sur son compte Twitter suivi par quelques centaines d’abonnés que "la société brassicole AB InBev-Efes a commencé la production de la bière belge Leffe Blonde et Brune en Russie. La bière sera produite sur des sites à Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volzhsky, Saransk, Klin et Ivanovo." Et ce alors que le groupe brassicole avait affirmé avait en avril dernier vouloir suspendre ses activités en Russie.

Comme nous l’expliquions dans un article publié ce samedi matin sur notre site internet, depuis 2018, les brasseurs AB InBev et Anadolu Efes, respectivement belge et turc, ont fusionné leurs opérations en Russie et en Ukraine afin de renforcer leurs positions sur les marchés russe et ukrainien. Fruit de cette fusion à parts égales, la nouvelle entité – aussi appelé joint-venture - porte le nom de ces deux parties "AB InBev-Efes".