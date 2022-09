De la joie et de l’émotion, Federer et Nadal liés à jamais, bien au-delà des courts

Sur les courts noirs de la Laver Cup, c’est donc sur une défaite anecdotique que Monsieur Federer tire sa révérence. Si l’on aurait peut-être espéré le voir arrêter dans une compétition officielle, à l’image de Serena Williams à l'US Open, cette sortie n’en reste pas moins mythique, si pas plus. Accompagné de Rafa, entouré des plus grands joueurs de la planète, le Suisse a été célébré comme il se doit. Le public n’était (presque) là que pour lui, Nadal n’était là que pour lui et les larmes étaient pour tous les fans devant la révérence d’un champion d’exception et la fin définitive de Fedal. Une des plus belles pages de l'histoire du sport vient de se refermer, mais comme le dit une célèbre citation : "Ne pleurez pas parce que c’est fini, souriez parce que c’est arrivé."