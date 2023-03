De la guêpe à la CIA : Sting and The Police, deux pseudos pour le prix d’un !

Il faut attendre 1976 pour que Sting soit repéré par Stewart Copeland et Henry Padovani pour former The Police. Stewart Copeland venait d’un groupe qui s’appelait Curved Hair, en français "les cheveux courbés" et avait envie d’un nom plus fédérateur, compréhensible dans pratiquement toutes les langues. Le père de Stewart Copeland est le chef du Political Action Staff de la CIA. Il y ferait allusion en choisissant le nom : The Police.