De la grisaille et du brouillard ce dimanche matin

Place comme prévu à de nombreux bancs de grisailles voire de brouillards ce dimanche matin surtout sur la moitié Est du pays où le ciel restera souvent gris avec quelques visibilités réduites.

Nous aurons davantage de soleil vers l’Ouest et le littoral. Les températures sont comprises entre 11 et 13 degrés à l’aube. Les vents seront faibles

Les grisailles matinales céderont la place à de belles éclaircies dans l’après-midi en alternance avec quelques nuages notamment sur l’Est du pays. Le temps sera sec. Températures en légère hausse par rapport à la veille et très confortables surtout sous les éclaircies : de 22-23° ; et un peu en-dessous sur l’Ardenne et l’est du sillon Sambre et Meuse.

La nuit prochaine, le ciel sera dégagé. Les températures resteront encore au-dessus des 10° sauf en Ardenne.

Une belle journée est prévue demain sous 20 à 25°en moyenne. L’impression sera lumineuse à assez ensoleillée.

Mardi s’annonce plus nuageux et quelques averses ou pluies éparses pourront se produire ici et là, localement modérées.