De la gourmandise estivale ! Le caviar d’aubergine fait maison !

Un légume incarnant l’été et le retour des jours chauds : l’aubergine ! Ce qu’elle déteste ? Les mauvaises cuissons, le trop-plein d’huile. Ce qu’elle affectionne le plus ? Se retrouver transformée en caviar ! Envie de tenter l’aventure ? Rien de plus simple !

Ingrédients pour 6 personnes

3 grosses aubergines

3 belles gousses d’ail

10 cuillères à soupe d’huile d’olive

5 cuillères à soupe de jus de citron

Sel

Poivre du moulin

Une dizaine de branches de persil plat pour la garniture

Préparation

Laver les aubergines et les faire cuire à four chaud (180°) en les retournant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elles soient bien ramollies à cœur. (La peau peut être un peu brûlée.) Idéalement, il faudrait les rôtir au barbecue afin de conférer un goût fumé délicieux à la chair d’aubergine. Une fois cuites, couper les aubergines en deux et séparer la chair de la peau. Détailler, voire écraser la chair de manière à obtenir une véritable purée (à la fourchette, jamais au mixeur !) Dans un saladier, travailler cette chair en y incorporant les trois gousses d’ail épluchées et pressées très finement, l’huile d’olive et le citron. Saler et poivrer. Laisser reposer une heure au moins à température ambiante. Au moment de servir, hacher le persil plat et en saupoudrer la préparation.

Un classique de la cuisine balkanique qui, dans cette version très simple, respecte la saveur de l’aubergine. Certaines recettes préconisent le vinaigre de vin blanc plutôt que le citron pour acidifier la préparation… C’est une question de goût.

On peut également y émietter de la feta ou des amandes.

Recette tirée de l’ouvrage "Grèce Gourmande" Philippe Bidaine – Editions Racine.