De la fraise de saison au petit pot de confiture!

Pas de raison de s’en priver, c’est la belle saison des fraises. Celles bien locales et de pleine terre évidemment ! Alors ne boudons pas notre plaisir et transformons-les en bonnes confitures. Recette de la fée des petits pots : Christine Ferber. Et prévoyez le coup, il vous faudra quelques jours pour réussir la meilleure confiote du monde !

Confitures de fraises

Pour 6 à 7 pots de 220 g

1,1 kg de fraises, soit 1 kg net

10 cl d’eau

900 gr de sucre

Le jus d’1/2 petit citron

Le 1er jour :

Rincer rapidement les fraises à l’eau fraîche, les sécher dans un linge, les équeuter et les couper en 2.

Mélanger les fraises, l’eau, le sucre et le jus de citron dans un saladier et couvrir d’un film alimentaire.

Réfrigérer toute une nuit.

Le 2ème jour :

Verser la préparation dans la bassine à confiture et porter au frémissement en mélangeant délicatement.

Verser cette cuisson dans un saladier, couvrir de film alimentaire et réfrigérer toute une nuit.

Le 3ème jour :

Verser cette cuisson dans une passoire. Réserver les fraises macérées et recueillir le sirop dans la bassine à confiture.

Porter le sirop à ébullition et écumer soigneusement. Le sirop va se concentrer à 105° au thermomètre à bonbons.

Ajouter alors les fraises et porter à nouveau à ébullition.

Écumer et redonner un bouillon de 5 minutes environ en remuant délicatement.

Les fraises seront alors translucides, comme confites.

Vérifier la consistance de la confiture en déposant quelques gouttes sur une petite assiette froide : elle doit légèrement gélifier.

Ôter la bassine du feu, mettre aussitôt en pots, fermer les couvercles et mettre les pots à l’envers.

Recette tirée de l’ouvrage " Les petites confitures de Christine Ferber " paru aux Éditions du Chêne.