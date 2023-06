De la farine des Moulins de Statte (Huy) dans les boulangeries de neuf magasins Cora

Dans les ateliers, les boulangers et pâtissiers apprécient la qualité de la marchandise. "Ce qu’on apprécie, c’est sa fraîcheur et la façon de la travailler" explique Michaël Lecharlier, responsable du rayon boulangerie – pâtisserie du magasin Cora de Rocourt. "Elle se travaille très bien. On a une belle qualité à la sortie du four. Et on gagne un jour facilement en fraîcheur de pain."

Ce n’est pas parce que c’est local que c’est moins bon ou plus cher

La volonté de Cora, c’est de privilégier le circuit court. "Des tests ont été menés dans les différents ateliers de chez Cora", explique Damien Gallez, acheteur de produits alimentaires Cora, "et on s’est rendu compte que ce n’est pas parce que c’est local que c’est moins bon, bien au contraire. Et ce n’est pas parce que c’est local que c’est plus cher, bien au contraire."

Et la démarche semble plaire aux clients.