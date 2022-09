De la Doyenne aux chronos, en passant par San Sebastian : coup de rétro dans la carrière de Remco

Coup de rétro dans la carrière de Remco Evenepoel, petit condensé des meilleurs moments de la jeune carrière du coureur de 22 ans. Et on commence logiquement par ce jour béni d'avril 2022 sur le quai des Ardennes à Liège. Parce que s'il ne devait en rester qu'une dans les courses d'un jour, ce serait probablement celle-là. Liège-Bastogne-Liège, millésime 2022. Un récital. Un sans-faute. Un coup de canon au cœur de la Redoute. Une attaque tranchante et une victoire autoritaire, éclatante. Du panache, de l'audace. Ce 24 avril, Remco était tout simplement irrésistible. Un exploit monumental pour son premier monument!

Un monument et des classiques aussi dont la Classica San Sebastian. Un deuxième béret basque pour Remco cette année.

Le premier, c'était en 2019, sa première grande victoire chez les pros devant Van Avermaet et Hirschi. Mais Remco n'est pas juste un spécialiste des courses d'un jour. C'est aussi un homme de tour: Danemark, San Juan, Belgique, Burgos, Suisse, Norvège, Pologne, Algarve. Le gamin de Scheepdal a déjà remporté près d'une dizaine de courses à étapes en trois saisons à peine. Mais dans le vélo, ce que Remco aime aussi, ce sont les chronos.

Et les maillots qui vont avec. Sur le contre-la-montre du championnat de Belgique cette année, la première tunique tricolore chez les pros. Du noir du jaune et du rouge. Mais aussi du bleu et des étoiles dorées pour ce titre européen décroché en 2019. En attendant peut-être le maillot arc-en-ciel, le plus beau et le plus prestigieux, dans quelques jours en Australie. Remco Evenepoel est professionnel depuis 2019. Il a 22 ans. Et un palmarès déjà à la hauteur de son immense talent. 35 victoires chez les pros. Tout ça en à peine 3 ans.