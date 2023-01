De la deuxième place au Soulier d’Or à la division 3 allemande : la descente aux enfers de Raphael Holzhauser

16 buts, 16 passes décisives et une deuxième place au Soulier d’Or : lors de la saison 2020-2021, Raphael Holzhauser a battu tous les records avec le Beerschot. Véritable révélation du championnat, il a terminé avec le meilleur ratio de buts inscrits et assists donnés. Toutes les grosses cylindrées avaient des vues sur le médian autrichien. Depuis la fin de cette saison dantesque, Raphael Holzhauser n’est plus que l’ombre de lui-même.

Lors de sa troisième année dans le club anversois, l’Autrichien s’est montré moins décisif avec seulement trois buts et sept assists et n’a pas pu éviter la descente en D1B. Arrivé cette saison du côté de Oud-Heverlee Louvain, le médian n’a jamais su s’imposer sous les ordres de Marc Brys. Avec une réalisation et quatre passes décisives, il n’a pas retrouvé son niveau d’antan. Son départ semblait inévitable. A 29 ans, l’Autrichien a trouvé une porte de sortie et est prêté, avec option d’achat, au TSV 1860 Munich, un club de Bundesliga 3.

Formé au Rapid Vienne, Holzhauser avait déjà rejoint l’Allemagne en 2009, signant à Stuttgart. Il a aussi joué à Augsbourg, à l’Austria Vienne et dans le club suisse de Grasshopper. Avec ce transfert, le médian espère ainsi rebondir en division 3 allemande. Un pari gagnant ou une nouvelle déception ? Seule la fin de saison le déterminera.