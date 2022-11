En plein boom, la pratique de l'upcycling est synonyme de champ de tous les possibles pour celles et ceux qui s'y initient, que ce soit via de simples chutes de tissus ou d'objets totalement inattendus. Les acteurs à l'initiative de ces projets redoublent d'inventivité pour valoriser les déchets, détritus et autres objets indésirables, à l'instar de Faguo, qui s'est employé à transformer des balles de tennis en sneakers, de la maison de couture Iris van Herpen, qui a conçu une robe à partir de coques de fèves de cacao usagées, et plus récemment du designer Peter Do, qui a imaginé deux tenues à partir de crevettes et de champignons. Des projets qui ne sont pas passés inaperçus du fait de la renommée des marques.

Mais d'autres acteurs de la mode, ou d'autres secteurs, bien moins connus, ont eux aussi relevé le défi de l'upcycling haut la main, faisant de plusieurs objets surprenants des matières premières (désormais) incontournables. C'est le cas de la brasserie japonaise Sapporo Breweries, qui s'est attelée à transformer les déchets issus du processus de brassage (comprendre du malt et des feuilles et tiges de houblon) en jeans. L'opération a été rendue possible grâce à un partenariat avec Shima Denim Works, une entreprise spécialisée dans les vêtements confectionnés à partir de bagasse, les déchets résultant du broyage de la canne à sucre.

En Inde, l'upcycling est devenu en quelques mois seulement une pratique courante, permettant de débarrasser les villes des déchets.

En témoigne la start-up basée à Pune EcoKaari, qui collecte des déchets, tels que des sacs plastique, des emballages de cookies, de chips, de nouilles instantanées, ou de lessive, voués à polluer les terres et océans, pour les transformer en sacs à main, en portefeuilles, et même en couvertures de livres. L'engagement est le même pour le label Urban Darzi, dont les équipes, basées à Kanpur et New Delhi, se tournent vers les décharges pour dénicher les emballages alimentaires, les déchets ménagers, les meubles cassés, et autres journaux qui leur permettent de créer de nouveaux vêtements.