De la déception et un brin de résignation à Anderlecht : "On n’était pas au niveau, Genk était trop fort"

Anderlecht a perdu sans pouvoir prétendre à grand-chose ce dimanche soir face à Genk (0-2) dans le cadre de la 17e et dernière journée de championnat avant la trêve pour la Coupe du monde. Les Mauves sont onzièmes au classement de Pro League et ils étaient forcément déçus après cette première défaite sous les ordres de Robin Veldman.

Hannes Delcroix a répondu aux questions d’Erik Libois à l’issue de la rencontre. "On n’était pas au niveau. Genk était trop fort aujourd’hui. C’est mérité."

Mais qu’a-t-il manqué à Anderlecht ? "On n’était pas toujours présent dans les duels, il y avait trop de déchets dans notre jeu. On doit plus garder le ballon."

Une trêve qui tombe à pic ? "Je pense que pour les joueurs ça va faire du bien de faire un break. De se vider la tête, comme ça, on pourra se préparer pour les semaines suivantes."

L’objectif des play-offs s’éloigne déjà… "On sait qu’on n’est pas bien au classement mais on doit y aller match par match, continuer à travailler. Si on gagne des matches on va remonter au classement donc c’est ça le plus important maintenant, gagner des matches."

Mais l’optimisme reste de rigueur : "Tout le monde a de l’espoir que les choses s’améliorent, on n’avait pas encore perdu un match avec le nouveau coach jusqu’à aujourd’hui. Je crois qu’on a le potentiel et les qualités pour faire mieux, pour progresser."