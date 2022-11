De la culture des perles au IIIe siècle à l’argent du gaz et du pétrole : l’histoire du Qatar

En 2013, Hamad laisse le pouvoir à son fils Tamim. Il poursuit l’œuvre de son père, un personnage "plus réservé, plus conservateur sur la religion, plus prudent". Aujourd’hui, le PIB équivaut à 92.000 dollars par habitant, qui en fait une des populations les plus riches du monde.

"C’est presque une multinationale : vous avez un PDG qui s’appelle l’émir, une famille royale qui est le conseil d’administration et après les actionnaires, qui sont les Qatariens, richement rémunérés : vous avez cette espèce d’agilité et facilité d’un pouvoir très souple et rapide, qui peut tout acheter (NDLR : comme la proposition d’Hamad d’acheter le véto de la Russie sur la guerre en Syrie), qui récompense ses sujets".

Le miracle qatarien n’aurait cependant pas eu lieu sans les étrangers, qui représentent 90% de la population. "Le Bédouin ne travaille pas […] et comme ils sont très peu nombreux et très riches, on fait travailler les autres". La main-d’œuvre, comme on le sait, viendra du Sud-Est asiatique.