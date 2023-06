De la création de l’Univers au poignard spatial de Toutankhamon : 6 énigmes scientifiques à découvrir sur Auvio

Avant d’être notre principal fournisseur de lumière et d’énergie, notre soleil est une étoile en activité, à la surface duquel se produisent régulièrement des éruptions. Aussi appelées tempêtes solaires, celles-ci surviennent suite à une accumulation d’énergie magnétique au niveau de l’équateur solaire et se traduisent par la projection de matière chargée électriquement à plusieurs centaines de milliers de kilomètres d’altitude. Un phénomène cyclique, susceptible de provoquer des pannes informatiques et électriques. Depuis une trentaine d’années, on a par conséquent vu apparaître une "météo spatiale", visant à prédire et anticiper ce type de phénomènes.