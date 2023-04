De la couture à domicile ou sur les marchés: le concept lancé par Régine Evrard

Raccourcir un pantalon, réparer une fermeture éclair, retoucher une robe... Le tout dans une camionnette qui se déplace de village en village et de marché en marché, c'est le concept lancé par Régine Evrard, d'Oppagne-Durbuy.

Depuis peu, elle propose ce service de couture mobile "Au dé ambulant" :

"J'avais vu ce reportage sur une chaîne française, et j'ai trouvé l'idée originale. Ensuite en vacances dans le Périgord, j'ai également vu une dame avec sa camionnette, et cela m'a incité à me lancer. La demande est forte, et beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer. Donc j'ai décidé d'aller vers elles."

La camionnette de Régine est complètement autonome au niveau électrique, et est parfaitement équipée : machine à coudre, surjeteuse raseuse, fer à repasser, armoire à fil... Tout y est, le succès est au rendez-vous, et les clientes témoignent de leur intérêt :

"C'est vraiment chouette, en couture je n'y connais rien, j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était pratique. C'est très bien, c'est une bonne idée. J'ai apporté un pantalon pour faire faire le bord."

Depuis ce printemps, elle se déplace sur rendez-vous devant le domicile des clients, ou s'installe sur les marchés de Hotton et de Barvaux.

Plus d'infos sur la page facebook "Au dé Ambulant"