De la courge pour remplacer les emballages plastiques.

Moins connue que le potiron ou la butternut dans les latitudes tempérées, cette courge n'en est pas moins intéressante de nos jours. En Ouzbékistan, la chaîne de cafétérias Zërna a eu l'idée de ressortir des grimoires cette méthode de conservation pour réduire la pollution générée par les emballages plastiques. Repérée par Creapills, cette initiative reprend les mêmes principes opérés dans l'Antiquité en pelant et en faisant sécher la calebasse.

Elle est utilisée comme récipient pour conditionner des fruits secs, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Imaginé en collaboration avec l'agence de marketing Synthesis, cet emballage naturel est intéressant à plus d'un titre : non seulement sa forme mais aussi son écorce épaisse permettent d'envisager un transport facile mais en plus, il se dégrade en une seule année. Par comparaison, un sac en plastique peut mettre entre 100 et 400 ans pour se décomposer, selon sa composition.